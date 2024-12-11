ГУП "Пассажиравтотранс" перейдет в собственность Смольного в 2025 году

Предположительно, перевозчик будет числиться как акционерное общество.

На сайте Администрации Санкт-Петербурга было опубликовано постановление, из которого следует, что ГУП "Пассажиравтотранс" войдет в программу приватизации госимущества уже в текущем году. Контроль за выполнением постановления возложен на на вице-губернатора Валерия Москаленко.

Из пояснительной записки к документу следует, что все государственные унитарные предприятия подлежат ликвидации или реорганизации до 1 января 2025 года. Несмотря на это, правительство России продлило для "Пассажиравтотранса" право пребывания в статусе ГУПа еще на год

Программа приватизации подразумевает, что 100% акций создаваемого акционерного общества будут принадлежать правительству Санкт-Петербурга. В свою очередь приватизация акций акционерного общества не планируется, но в будущем петербургская администрация будет единолично принимать решения относительно деятельности будущего АО.

Ранее на Piter.TV: В Петербурге завершилась приватизация ГУП "ТЭК СПб".

Фото: Piter.TV