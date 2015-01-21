В компании "Усть-Луга" сменился гендиректор на фоне подготовки к приватизации

Крупнейший порт Балтийского моря получит нового руководителя.

В АО "Компания Усть-Луга", операторе морского торгового порта в Кингисеппском районе Ленинградской области, сменился генеральный директор. Евгений Губанов, возглавлявший компанию с января 2025 года, покинул пост после того, как управляющей организацией перестала быть ГК "Новотранс".

Новым руководителем назначен Олег Петрищев, который с ноября 2021 года руководит ООО "Водопроводная компания порта Усть-Луга".

АО "Компания Усть-Луга", основанное в 1992 году, управляет одноимённым портом — крупнейшим и глубоководным в Балтийском море. В 2024 году грузооборот порта составил 135 млн т. К 2026 году планируется строительство производственно-логистического комплекса для зерновых, пищевых и насыпных грузов, сообщает abn.agency.

Уставный капитал компании составляет 36,8 млн руб. В рамках программы приватизации госимущества Ленобласти на 2026–2028 годы планируется продать 20,99 % акций — 15 тыс. 469 единиц.

