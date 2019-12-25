Бизнесмена Кузолева заочно арестовали за хищение 180 млн рублей

Экс-главу Севморпроекта объявили в розыск и отправили на два месяца под стражу.

Октябрьский районный суд Петербурга избрал меру пресечения бывшему генеральному директору ООО "Севморпроект" Сергею Кузолеву, обвиняемому в особо крупном мошенничестве. Фигурант заочно арестован на два месяца, которые будут исчисляться с момента его задержания на территории России или экстрадиции из-за границы. Информация об этом опубликована в объединенной пресс-службе судов города.

Уголовное дело в отношении Кузолева возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По версии следствия, в сентябре 2022 года он, занимая пост директора, совместно с неустановленными лицами ввел в заблуждение представителей АО "Концерн "Созвездие". Злоумышленники предоставили фиктивные документы о поставке оборудования от ООО "АИК-Телеком" в адрес концерна. На самом деле техника якобы поставлялась в адрес "Севморпроекта" стоимостью 90 млн руб.

Деньги за несуществующую поставку поступили на счет "АИК-Телеком". При этом концерн "Созвездие" выплат не получил. Далее средства были переведены в "Севморпроект", откуда их похитили Кузолев и другие причастные лица. Вторая эпизод связан с работами на объекте оборонно-промышленного комплекса. "Севморпроект" выступал подрядчиком по поставке оборудования комплексной безопасности для производственной площадки АО "ИЭМЗ "Купол". Работы были выполнены лишь частично, однако злоумышленники завладели 79 млн руб., распорядившись ими по своему усмотрению.

Обвинение Сергею Кузолеву предъявлено заочно 15 ноября 2025 года. В настоящий момент он объявлен в федеральный розыск.

Фото: Piter.TV