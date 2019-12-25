В Петербурге будут судить мужчину, разбившего несколько автомобилей в Кронштадте

Позже обвиняемый проник в одно из транспортных средств и похитил телефон.

Прокуратура Кронштадтского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего мужчины. Ему вменяют ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 166 и ч. 2 ст. 167 УК РФ, рассказали 16 февраля в надзорном ведомстве.

В сентябре 2025 года нетрезвый фигурант бросал куски асфальта в автомобили, которые были припаркованы возле дома по улице Мартынова в Кронштадте. Машины получили серьезные повреждения. Позже обвиняемый проник в одно из транспортных средств и похитил телефон. Также он хотел угнать это авто, но врезался в другую иномарку и скрылся.

Вину злоумышленник признал и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV