В Петербурге завершилась приватизация ГУП "ТЭК СПб"

Уставный капитал акционерного общества "ГУП ТЭК" составит порядка 100 миллиардов рублей. Должность генерального директора останется за Иваном Болтенковым.

Смольный завершил реализацию федерального закона о реорганизации государственных унитарных предприятий (ГУПов). В частности, Комитет имущественных отношений (КИО) издал распоряжение относительно условий приватизации ГУП ТЭК, которое детально описывает процесс преобразования предприятия.

Уставный капитал акционерного общества "ГУП ТЭК" составит порядка 100 миллиардов рублей. Должность генерального директора останется за Иваном Болтенковым.

Совет директоров нового акционерного общества будет сформирован преимущественно из представителей Комитета по энергетике. Председателем Совета директоров ГУП ТЭК назначен председатель Комитета по энергетике Станислав Протасов.

В Совет директоров вошли председатель Комитета государственного финансового контроля Санкт-Петербурга Сергей Макеев, заместители председателя Комитета по энергетике Светлана Мельникова, Константин Котвицкий, Игорь Денисов, Роман Балуев, а также заместитель председателя Комитета имущественных отношений Екатерина Кутыева.

Ранее мы сообщили о том, что ТЭК и "Теплосеть" будут работать в усиленном режиме в новогодние праздники.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению (архив)