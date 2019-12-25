ТЭК и "Теплосеть" будут работать в усиленном режиме в новогодние праздники

В этом сезоне наблюдалось уменьшение повреждений теплосетей на 28%. Тем не менее, стремление к достижению идеальных показателей сохраняется.

Отчет генерального директора ГУП "ТЭК СПб" Ивана Болтенкова о прохождении отопительного сезона и готовности к праздникам был представлен на заседании Городской межведомственной комиссии, проведенном в четверг, 28 ноября, под председательством вице-губернатора Сергея Кропачева.

Руководитель предприятия отметил, что ГУП "ТЭК СПб" стабильно справляется с задачами отопительного периода. Количество технологических сбоев на тепловых сетях компании уменьшилось на 30% по сравнению с прошлым годом, а на магистральных сетях – на 64%.

Болтенков подчеркнул, что такая динамика показывает результат тщательной подготовки в межотопительный период. Он указал, что основное внимание уделяется диагностике тепловых сетей с использованием роботизированных комплексов. В этом году роботы смогли провести диагностику рекордного объема теплопроводов – 24 километра. В этом сезоне наблюдалось уменьшение повреждений теплосетей на 28%. Тем не менее, стремление к достижению идеальных показателей сохраняется.

Ранее мы сообщили о том, что в Колпино завершилась реконструкция более 10 тыс. метров трубопроводов.

Фото: пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"