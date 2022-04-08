В Колпино завершилась реконструкция более 10 тыс. метров трубопроводов

Замена сетей диаметром 50-250 миллиметров велась с декабря 2022 года.

Залповая реконструкция более 10 тыс. метров трубопроводов завершилась в Колпино. Об этом сообщили 20 ноября в комитете по энергетике Петербурга.

Работы в квартале, ограниченном Тверской улицей, улицей Ижорского батальона, Оборонной улицей и улицей Анисимова, проводили специалисты ГУП "ТЭК СПб". Замена сетей диаметром 50-250 миллиметров велась с декабря 2022 года.

За несколько лет на объекте состоялись земляные работы, демонтаж старых трубопроводов, монтаж почти 3,5 тыс. метров временных тепловых сетей, по которым потребители получали тепло и горячую воду. До обновления только с 2019 по 2023 годы устранили порядка 35 технологических нарушений.

Реконструкция позволила обеспечить надежное теплоснабжение 15 зданий, в том числе – 12 жилых домов и детского сада. Благоустройство восстановят в 2025 году.

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Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК СПб"