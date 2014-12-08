В Красногвардейском районе к 2026 году модернизируют водопровод

В настоящее время сотрудники "Водоканала" проложили уже около 500 метров новых сетей.

В Красногвардейском районе стартовала модернизация водопроводной сети на Заневском проспекте, которая проходит от проспекта Косыгина до Оккервиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" 14 ноября.

Основная задача проекта – повышение надежности водоснабжения для местных жителей. В зоне работ расположено более 100 социально значимых объектов, включая 64 детских сада, 35 школ и 10 медицинских учреждений.

Специалисты заменят 1,8 километра трубопровода диаметром от 280 до 1 тыс. миллиметров. Вместо изношенных сетей проложат современные трубы из чугуна с шаровидным графитом и полиэтилена. Для того, чтобы обеспечить максимальную надежность, используется стыковое раструбно-замковое соединение RJS.

В настоящее время сотрудники "Водоканала" проложили уже около 500 метров новых сетей. Завершат реконструкцию и восстановят благоустройство до конца 2026 года.

Ранее мы рассказывали о том, что в Красном Селе стартовала реконструкция теплосетей.

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"