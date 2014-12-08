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В Красногвардейском районе к 2026 году модернизируют водопровод
Сегодня, 14:33
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В Красногвардейском районе к 2026 году модернизируют водопровод

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В настоящее время сотрудники "Водоканала" проложили уже около 500 метров новых сетей.

В Красногвардейском районе стартовала модернизация водопроводной сети на Заневском проспекте, которая проходит от проспекта Косыгина до Оккервиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" 14 ноября. 

Основная задача проекта – повышение надежности водоснабжения для местных жителей. В зоне работ расположено более 100 социально значимых объектов, включая 64 детских сада, 35 школ и 10 медицинских учреждений. 

Специалисты заменят 1,8 километра трубопровода диаметром от 280 до 1 тыс. миллиметров. Вместо изношенных сетей проложат современные трубы из чугуна с шаровидным графитом и полиэтилена. Для того, чтобы обеспечить максимальную надежность, используется стыковое раструбно-замковое соединение RJS. 

В настоящее время сотрудники "Водоканала" проложили уже около 500 метров новых сетей. Завершат реконструкцию и восстановят благоустройство до конца 2026 года. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Красном Селе стартовала реконструкция теплосетей. 

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" 

Теги: гуп водоканал санкт-петербурга, красногвардейский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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