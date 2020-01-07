В Красном Селе стартовала реконструкция теплосетей

Так, повысится комфорт в 16 зданиях.

В Красном Селе реконструируют почти 8 тыс. метров тепловых сетей. Об этом рассказали в комитете по энергетике Петербурга 5 ноября.

К работам приступили специалисты ГУП "ТЭК СПб". Планируется реконструкция теплосетей от 5-й Красносельской котельной: обновлено более 7,7 тыс. метров трубопроводов разного диаметра на Геологической улице. Так, повысится комфорт в 16 зданиях.

Для отвода подземных вод на объекте установят дренажную насосную станцию. Устаревшие теплопроводы заменят современными гибкими трубами, а также стальными трубопроводами в пенополиуретановой изоляции. Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

В период реконструкции тепло и горячую воду потребители получат по временной тепловой сети. В настоящее время на Геологической улице проложили свыше 2,2 тыс. метров из запланированных 7,4 тыс. метров "времянки".

Ранее на Piter.TV: теплоэнергетики повысили надежность теплоснабжения 2 тыс. жителей Фрунзенского района.

Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК СПб"