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В Красном Селе стартовала реконструкция теплосетей
Сегодня, 14:50
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В Красном Селе стартовала реконструкция теплосетей

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Так, повысится комфорт в 16 зданиях.

В Красном Селе реконструируют почти 8 тыс. метров тепловых сетей. Об этом рассказали в комитете по энергетике Петербурга 5 ноября. 

К работам приступили специалисты ГУП "ТЭК СПб". Планируется реконструкция теплосетей от 5-й Красносельской котельной: обновлено более 7,7 тыс. метров трубопроводов разного диаметра на Геологической улице. Так, повысится комфорт в 16 зданиях. 

Для отвода подземных вод на объекте установят дренажную насосную станцию. Устаревшие теплопроводы заменят современными гибкими трубами, а также стальными трубопроводами в пенополиуретановой изоляции.

Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

В период реконструкции тепло и горячую воду потребители получат по временной тепловой сети. В настоящее время на Геологической улице проложили свыше 2,2 тыс. метров из запланированных 7,4 тыс. метров "времянки". 

Ранее на Piter.TV: теплоэнергетики повысили надежность теплоснабжения 2 тыс. жителей Фрунзенского района. 

Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК СПб"

Теги: красное село, реконструкция тепловых сетей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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