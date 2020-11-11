Теплоэнергетики повысили надежность теплоснабжения 2 тыс. жителей Фрунзенского района

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" успешно установило и ввело в эксплуатацию новый участок теплотрассы от распределительного узла "Олеко Дундича" для подключения к системе отопления нового жилого комплекса по адресу: Шипкинский переулок, дом 3, корпус 2, литера А.

Энергетики обеспечили техническую готовность к подаче тепла в новый многоквартирный жилой комплекс и провели модернизацию участка тепловой сети для обеспечения стабильного теплоснабжения четырех дополнительных зданий.

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" успешно установило и ввело в эксплуатацию новый участок теплотрассы от распределительного узла "Олеко Дундича" для подключения к системе отопления нового жилого комплекса по адресу: Шипкинский переулок, дом 3, корпус 2, литера А. Жильё в данном доме предназначено для улучшения жилищных условий различных льготных категорий населения, включая малоимущие семьи, многодетные семьи, ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и инвалидов.

Для присоединения жилого комплекса, строительство которого осуществляется по заказу СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции", было проложено свыше 33 метров стальных трубопроводов. Установленные тепловые сети оборудованы датчиками дистанционного мониторинга влажности, которые обеспечивают контроль над состоянием изоляции теплопроводов и гарантируют бесперебойное снабжение теплом.

Кроме того, в ходе технологического присоединения был обновлён участок теплосети, проходящий между домами 31 корпус 5 и 33 корпус 2 на Загребском бульваре. Благодаря этим работам удалось значительно улучшить надёжность теплоснабжения четырёх жилых комплексов и одного детского сада. Более двух тысяч жителей теперь получают тепло через модернизированный участок сети.

В течение 2023 года специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" подключили к своим сетям 22 многоквартирных дома и 13 социальных объектов, среди которых девять детских садов, две школы и два медицинских учреждения скорой помощи.