Вице-губернатор Кропачев рассказал, как Петербург подготовился к холодам

Система теплоснабжения Петербурга – одна из крупнейших в мире. Она развивалась по различным принципам и с различными экономическими условиями.

Вице-губернатор Петербурга Сергей Кропачев, курирующий Комитет по энергетике и инженерному обеспечению, поделился с "Петербургским дневником" информацией о подготовке города к холодам. Как уточнил чиновник, система теплоснабжения Петербурга – одна из крупнейших в мире. Она развивалась по различным принципам и с различными экономическими условиями. Следовательно, качество системы варьируется: в одних местах оно хуже, в других – лучше.

Также Кропачев отметил, что Петербург обладает хорошей финансовой стабильностью и может инвестировать в энергетику, при этом стараясь не увеличивать финансовую нагрузку на население (тарифы для граждан не менялись с декабря 2022 года).

В городе реализуются крупные проекты, направленные на развитие энергетической отрасли. Однако значительных изменений в короткий срок ожидать не стоит, считает Кропачев. Энергетика Петербурга продолжает развиваться, износ сетей снижается, что привело к уменьшению аварий, добавил вице-губернатор. Например, в Пушкине и Колпино благодаря модернизации теплосети на протяжении трёх лет смогли добиться уменьшения аварийности. Сейчас аналогичные методы применяются в сетях АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".