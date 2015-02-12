Власти Ленобласти передали "Пассажиравтотрансу" два ретроавтобуса

В разные годы данные автобусы служили пассажирам Ленинграда и Петербурга.

В Экспозиционно-просветительском центре истории автотранспорта Ленинграда показали новинку – два ленинградских ретроавтобуса конца XX века. Ранее их передали во владение петербургского "Пассажиравтотранса" власти Ленинградской области, – рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту Северной столицы.

Ikarus 263 производился в Венгрии с конца 80-х годов и ездил по маршрутам в Кингисеппском районе. Volvo B10MA-55 был произведен в Швеции и прослужил на предприятии в Сосновом Бору около 20 лет.

Работниками центра ведется планомерная работа по восстановлению и поддержанию в работоспособном состоянии более 50 единиц автобусов, грузовых и легковых автомобилей, работавших в разные годы в Ленинграде-Петербурге. Специалисты воссоздают утраченные оригинальные элементы экстерьера и интерьера автобусов, проводят капитально-восстановительный ремонт узлов и агрегатов, который может занимать от нескольких месяцев до нескольких лет. Благодаря этой кропотливой работе коллекция располагает уникальными экспонатами, сохранившимися в единственном экземпляре. Комитет по транспорту Санкт-Петербурга

Ранее мы рассказывали, что срок предоставления льготного проезда в общественном транспорте для членов семей участников специальной военной операции продлен до 31 декабря 2025 года.

Фото: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга