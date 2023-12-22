В Вологде стартовала сборка первого электробуса "Сириус" для Петербурга

Компания "Транс-Альфа" заключила первый большой контракт на поставку техники такого типа в России.

На заводе "Транс-Альфа" в Вологде началась сборка первого электробуса "Сириус" для Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Смольного 13 марта.

"Сириус" – полностью отечественная разработка. Специалисты предприятия выполняют все работы – от создания дизайна при помощи искусственного интеллекта (ИИ) и разработки инженерных решений в собственном конструкторском бюро до изготовления деталей. В комплектации электробуса низкий пол, места для маломобильных пассажиров, пенсионеров и пассажиров с колясками, удобные кресла, покрытие пола из особо прочных материалов для безопасности пассажиров, система климат-контроля, мультимедийные панели с трансляцией списка остановок и USB-зарядки для гаджетов. Кроме того, в "Сириусе" увеличенный до 240 километров автономный ход и зарядка батареи только в ночное время.

Компания "Транс-Альфа" заключила первый большой контракт на поставку техники такого типа в России. Электробусы закупаются для нового парка, который ГУП "Пассажиравтотранс" строит в Петербурге.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге тестируют инновационной электробус с ночной зарядкой.

Видео: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга