Новая версия электробуса российско-белорусского производства поедет по улицам Петербурга

Электробус оснащен современными системами телеметрии российского производства, обеспечивающими безопасность и удобство для пассажиров.

Петербург готовится ввести в эксплуатацию первый полностью локализованный электробус модели МАЗ 303Е23, созданный в сотрудничестве между Минским автомобильным заводом и группой компаний "Итэлма". Об этом проинформировала пресс-служба Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города.

Электробус МАЗ 303Е23 разработан специально для нужд Петербурга и полностью состоит из компонентов, произведённых в Белоруссии и России, что делает его первым электробусом, полностью локализованным в рамках Союзного государства.

Эта модель выделяется не только своей экологической чистотой, но и высокой степенью локализации производства. Все элементы, начиная от каркаса и заканчивая шинами, изготовлены в Белоруссии, а силовую установку разработала и произвела Россия. Использование современных аккумуляторов NMC позволяет электробусу проходить до 250 км без подзарядки, что сопоставимо с дальностью пробега дизельных автобусов.

Электробус оснащен современными системами телеметрии российского производства, обеспечивающими безопасность и удобство для пассажиров. Оплата проезда, подсчёт пассажиров и видеонаблюдение интегрированы непосредственно в конструкцию автобуса, что облегчает его эксплуатацию и обслуживание. Особое внимание уделено универсальности транспортного средства: низкая посадочная платформа и система наклона кузова ("книлинг") облегчают въезд и выход, а наличие специальных мест для инвалидов делает автобус доступным для всех категорий граждан.

Ранее мы сообщили о том, что в выставочном комплексе "Горэлектротранс" пройдет цикл открытых лекций к 80-летию Великой Победы.

Фото: пресс-служба ГК "Итэлма"