В выставочном комплексе "Горэлектротранс" пройдет цикл открытых лекций к 80-летию Великой Победы

Для участия необходима предварительная регистрация по телефону выставочного комплекса.

К 80-летию победы в Великой Отечественной войне Экспозиционно-выставочный комплекс "Горэлектротранс" организует серию бесплатных лекций. Мероприятие проводится совместно с музеем "Разночинный Петербург" и Государственным мемориальным музеем обороны и блокады Ленинграда.

Для участия необходима предварительная регистрация по телефону выставочного комплекса.

Программа лекций включает следующие темы: 1 мая — история трамвайных парков Ленинграда в военные годы, 7 мая — репертуар городских кинотеатров военного периода, 10 мая — маршрутная сеть ленинградского трамвая в 1941–1945 годах. Цикл завершится 12 мая лекцией об оружии солдат Красной армии, участвовавших в боях за Ленинград.

Начало всех лекций запланировано на 19:00. Регистрация доступна по номеру телефона +7 981 980 01 93.

Ранее мы сообщили о том, чтопесни Великой Отечественной войны прозвучали на "синей" линии петербургского метро.

Фото: Экспозиционно-выставочный комплекс городского электрического транспорта