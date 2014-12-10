Песни Великой Отечественной войны прозвучали на "синей" линии петербургского метро

Ровно за месяц до празднования 80-летия Победы на "синюю" ветку отправился "Поезд Победы" — специально оформленный шести вагонный состав.

Сегодня в петербургском метро зазвучали песни времён Великой Отечественной войны: ровно за месяц до празднования 80-летия Победы на "синюю" ветку отправился "Поезд Победы" — специально оформленный шести вагонный состав, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Первопроходцами этого поезда стали ветераны Великой Отечественной войны и военной службы, представляющие хор имени Козлова, которые устроили импровизированный концерт. Внутри вагонов пассажиры смогут увидеть около 30 рисунков, выполненных учениками художественных школ.

"Поезд Победы" будет курсировать по второй линии метрополитена до 31 мая. В преддверии праздника 58 головных вагонов, работающих на первой линии, были украшены тематическим оформлением к 1 апреля. Помимо этого, до 20 мая 25 станций метро будут украшены праздничными баннерами и флагами.

Ранее мы сообщили о том, что Музей Победы запускает всероссийский проект по сбору писем сыновей и матерей времен Великой Отечественной войны.

Фото и видео: Telegram / Начальник транспортного цеха