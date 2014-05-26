Музей Победы запускает всероссийский проект по сбору писем сыновей и матерей времен Великой Отечественной войны

Каждый может стать участником проекта, отправив письмо и его короткое описание на сайт "Голоса Победы".

Музей Победы объявляет о старте проекта по сбору писем военных лет. Эти послания, написанные в 1941-1945 годах, станут основой специального видеопроекта, посвящённого 80-летию Победы и выходу сериала "Солдатская мать", пишет spb.aif.ru.

Команда экспертов выберет лучшие письма солдат своим матерям и наоборот, которые прочтут известные актёры и актрисы. Видеоролик войдёт в новую экспозицию Музея Победы под названием "Путь к Победе".

Каждый может стать участником проекта, отправив письмо и его короткое описание на сайт "Голоса Победы". Заявки принимаются до 18 апреля 2025 года.

Сюжет сериала "Солдатская мать" сосредоточен на историях о стойкости и непоколебимой вере женщин-матерей. Эта работа призвана показать судьбу простых людей, чья сила духа стала важной составляющей победы советского народа. Главные роли в сериале исполнили Анна Каменкова и Михаил Тройник, режиссёром стал Давид Дадунашвили.

Ранее мы сообщили о том, что Пост №1 примет участие в праздновании 80-летия годовщины Великой Победы в Петербурге.

Фото: Piter.TV