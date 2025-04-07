Пост №1 примет участие в праздновании 80-летия годовщины Великой Победы в Петербурге

В прошлом году, впервые в истории мемориального комплекса, в праздничные дни в честь Великой Победы на посту заступило 180 человек.

Подготовка к празднованию 80-летия годовщины Великой Победы в Петербурге уже началась. В различных мероприятиях активное участие примут не только волонтёры и общественные объединения, но и школьники, а также городская молодежь. Так, Пост №1 Санкт-Петербурга, основываясь на опыте прошлого года, снова организует Сводный почетный караул у Вечного огня и памятника Матери-Родине на Пискарёвском мемориале, пишет "Петербургский дневник".

В прошлом году, впервые в истории мемориального комплекса, в праздничные дни в честь Великой Победы на посту заступило 180 человек. Ранее школьники никогда не принимали участия в службе таким образом 8 и 9 мая на Пискарёвском кладбище.

Это решение поддержали ветераны войны, блокадники, горожане и гости города, отметил руководитель молодежного Поста №1 Валерий Чащин. В этом году служба сводного караула также будет проходить 8 и 9 мая. Планируется, что смены будут заступать одновременно и к Вечному огню, и к памятнику. Численность участников должна остаться на прежнем уровне: 80 человек 8 мая и 100 человек 9 мая.

Ранее петербуржцев приглашают на бесплатную экскурсию по "Дороге жизни".

Фото: Евгения Чащина