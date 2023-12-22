В Петербурге тестируют инновационной электробус с ночной зарядкой

Тестирование модели продлится до 20 марта.

На базе Автобусного парка №2 СПб ГУП "Пассажиравтотранс" в Петербурге 1 марта продемонстрировали новый электробус КАМАЗ-6282 ONC. Это первая модель с ночной зарядкой, которую производитель разработал специально под требования эксплуатации в Петербурге. Электробус выйдет на маршрут №7, который проходит через Центральный и Василеостровский районы. Тестирование модели продлится до 20 марта, рассказали в Смольном.

Низкопольный электробус приспособлен для перевозки маломобильных пассажиров. Установлено 35 посадочных мест, а всего он вмещает не менее 69 человек. Салон оборудован климат-системой, которая позволяет эксплуатировать подвижной состав при температуре окружающей среды от -40 до +40 градусов. Электробус оснащен электронной системой информирования, есть USB-разъемы для зарядки мобильных и портативных устройств. Зарядка транспорта производится в ночное время в парке.

На сегодняшний день на маршрутной сети Петербурга работают 16 электробусов. Они перевозят пассажиров Приморского, Василеостровского, Центрального, Петроградского и других районов Северной столицы.

В прошлом году в Петербурге тестировали новый низкопольный электробус из Китая Yutong.

Фото: Смольный