На дорогах Петербурга продолжают тестировать электробус из Китая Yutong

Перед запуском электробусы проверил губернатор Александр Беглов.

В Петербурге продолжают тестировать новый низкопольный электробус из Китая Yutong. Об этом пишет 29 ноября "Петербургский дневник".

Напомним, что первый электробус Yutong был передан ГУП "Пассажиравтотранс" в октябре этого года, а на маршруты №№7 и 128 его ввели 3 ноября. Перед запуском электробусы проверил губернатор Александр Беглов.

Yutong оборудован системой терморегулирования воздуха, USB-разъемами у каждого сидения, функцией "наклона" кузова – kneeling. Кроме того, отметим, что вместимость его салона – 80 пассажиров, а запас хода – более 280 км. Модель имеет кузов с высокой антикоррозийной защитой и может эксплуатироваться при температуре воздуха от -35 градусов до +45.

На данный момент никаких технических проблем у Yutong нет, все работает в штатном режиме, отметил технический консультант компании Валерий Ивановский.

Одно из преимуществ в использовании электробуса – сокращение числа выбросов углекислого газа в среднем на 60 тонн. Он не привязан к контактной сети, в отличие от троллейбусов, например. Машина плавно разгоняется и плавно тормозит, что важно для пассажиров, находящихся в салоне. Валерий Ивановский, технический консультант компании Yutong

В среднем электробус заряжается 3 часа, соответствующая станция находится в Северной столице на базе Автобусного парка №2 в доме 8 по Автобусной улице. Зарядки хватает на весь рейс – порядка 20 часов.

Начальник производственно-технического отдела Автобусного парка №2 Алексей Попов сообщил, что в обслуживании электробус ничем не отличается от дизельных автобусов.

Интересно, как поведет себя машина, когда температура в городе опустится ниже минус 15 градусов, когда на улице будет уже достаточно холодно. Опыт показывает, что электрические автобусы относятся к таким климатическим условиям достаточно трепетно. Другими словами, у электробуса может выйти из строя система подогрева батарей. Алексей Попов, начальник производственно-технического отдела Автобусного парка №2

В тестовом режиме Yutong будет курсировать до 31 января 2024 года.

Ранее на Piter.TV: на маршруте №7 в Петербурге начал курсировать новый электробус.

Фото: "Петербургский дневник" (Роман Пименов)