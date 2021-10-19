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По центру Петербурга начал курсировать электробус с ночной зарядкой
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По центру Петербурга начал курсировать электробус с ночной зарядкой

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Вместимость салона электробуса – 80 пассажиров, а запас хода – более 280 км.

В пятницу, 3 ноября, в Петербурге начал курсировать электробус Yutong ZK6126BEVG по маршруту №7 "Наличная улица — Московский вокзал". Об этом рассказали в пресс-службе комитета по транспорту.

Вместимость салона электробуса – 80 пассажиров, а запас хода – более 280 км. Модель имеет кузов с высокой антикоррозийной защитой и может эксплуатироваться при температуре воздуха от -35 градусов до +45.

Кроме того, электробус оснащен системой терморегулирования воздуха USB-разъемами у каждого сидения, функцией "наклона" кузова – kneeling. 

А главное – электробус оборудован встроенной системой жидкостного терморегулирования и импульсной системой "саморазогрева", что защищает двигатель машины от возгораний даже при возможных экстремальных условиях эксплуатации. 

Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Электробус был передан ГУП "Пассажиравтотранс" в октябре в тестовую эксплуатацию. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге появится парк для электробусов на 400 мест.

Фото: пресс-служба "Пассажиравтотранса"

Теги: электробус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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