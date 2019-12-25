В Петербурге появится парк для электробусов на 400 мест

В Петербурге начали строительство первого на Северо-Западе парка для электробусов на 400 мест.

В Петербурге начато строительство первого на Северо-Западе парка для электробусов, в котором будет размещено до 400 единиц транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.



Первую площадку, на которой будут размещены 132 электробуса с ночной зарядкой, планируется построить уже в следующем году, а вторую – в 2026 году. Парк будет расположен в производственной зоне "Ржевка" в Красногвардейском районе. Электробусы будут обслуживать такие районы города, как Красногвардейский, Калининский, Выборгский и Приморский, а также жилые кварталы "Цветной город", "Новая Охта" и территорию бывшего аэродрома "Ржевка".

Новый подвижной состав отличается повышенной безопасностью и комфортом, а также экологичностью. Электробусы не требуют создания специальной инфраструктуры на улицах города, так как зарядка происходит в ночное время в парке.

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Фото: Piter.TV