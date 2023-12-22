В Петербурге обсудили планы по пространственному развитию

Совещание провёл замминистра Минстроя РФ Никита Стасишин.

Замминистра Минстроя РФ Никита Стасишин в ходе рабочей поездки в Петербург провел совещание по вопросам жилищного строительства и инфраструктурного развития города с представителями стройкомплекса региона. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

За I квартал 2024 года ввод жилья в Петербурге составил 1,07 млн кв. м, что на 2,6% выше показателя к аналогичному периоду 2023 года. На данный момент в стройке находится 411 многоквартирных домов, это более 6,6 млн кв. м будущего жилья. Идёт работа по увеличению градпотенциала, в 2024 году установлен показатель 21,65 млн кв. м.

Представители строительных компаний задали свои вопросы, в ходе совещания обсудили возможности и точки роста при формировании новых проектов жилищного строительства.

Замминистра подчеркнул, что также необходимо развивать удобную транспортную сеть и инфраструктуру с соседним регионом – Ленинградской областью. Это окажет положительное влияние на жизнь жителей этих субъектов и экономику городов.

Фото: Минстрой РФ