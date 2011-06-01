Остановившийся эскалатор закрыл станцию метро "Пионерская" на вход

Наблюдался высокий пассажиропоток.

Во вторник, 17 октября, в 19:08 станцию метро "Пионерская" закрывали на вход. Причиной этому стал остановившийся эскалатор. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

Наблюдался высокий пассажиропоток: люди выстраивались в очередь к единственному работающему эскалатору почти до конца платформы. Кадрами обстановки на "Пионерской" поделились очевидцы в социальных сетях.

ГКУ "Организатор перевозок" рекомендует добираться наземным транспортом от ст. м. "Площадь Мужества" – автобус 294 и трамвай 55. Ст. м. "Черная речка" – автобус 227. Ст. м. "Комендантский пр." – автобусы 127, 135, 170, 171, 172, 235, 279, 294; трамваи 47, 55 и троллейбусы 25, 50. Ст. м. "Удельная" – автобус 279. ГКУ "Организатор перевозок"

С 19:33 "Пионерская" заработала в обычном режиме.

Ранее мы рассказывали о том, что 120 станций метро и вестибюлей могут появиться в Петербурге до 2040 года.

Фото: Телеграм / SPB TOP NEWS