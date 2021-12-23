На маршруте №7 в Петербурге начал курсировать новый электробус

В Петербурге стартовала тестовая эксплуатация электробуса УТТЗ-624201. Об этом сообщили в пресс-службе "Пассажиравтотранса" 20 ноября.
Электробус производства АО "Уфимский трамвайно-троллейбусный завод", который получил название "Электрогород", в рамках испытаний будет курсировать по маршруту №7. Согласно данным производителя, машина с ночной зарядкой обладает запасом хода до 250 км, а ее вместимость составляет 67 человек. Для пассажиров с детскими колясками и лиц с ограниченными возможностями предусмотрен проем средней двери 1500 мм.
Электробус оснащен механической аппарелью, системой наклона кузова kneeling, функцией блокировки движения при открытых дверях и набором USB-разъемов для зарядки мобильных телефонов и гаджетов.
Пресс-служба "Пассажиравтотранса"
Ранее мы рассказывали о том, что по центру Петербурга начал курсировать электробус с ночной зарядкой.
Фото: пресс-служба "Пассажиравтотранса"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все