В Петербург до конца 2024 года поставят более 100 автобусов-гармошек

На закупку автобусов-гармошек, работающих на дизельном топливе, направят 3,8 млрд рублей.

До конца 2024 года в Петербург прибудут 102 автобуса большого класса. Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

ГУП "Пассажиравтотранс" объявил аукцион на закупку таких автобусов. Согласно конкурсной документации, новый подвижной состав в город поставят до конца ноября.

На закупку автобусов-гармошек, работающих на дизельном топливе, направят 3,8 млрд рублей. Приобретение транспортных средств осуществят с использованием механизма лизинга.

Новая техника соответствует современным технологиям в части комфорта и безопасности пассажиров. Все автобусы – низкопольные, доступны для маломобильных петербуржцев, оснащены системами безопасности и устройствами оплаты.

Ранее мы рассказывали о том, что протяженность маршрутов наземного общественного транспорта в Петербурге превысила 15 тыс. километров.

Фото: пресс-служба ГУП "Пассажиравтотранс"