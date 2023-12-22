Протяжённость маршрутов наземного общественного транспорта в Петербурге превысила 15 тыс. км

Объём общей транспортной работы городских автобусов, троллейбусов и трамваев в год достигает почти 360 млн км.

По данным комитета по транспорту Северной столицы, общая длина маршрутов наземного общественного транспорта превысила 15 тыс. км.

Ведомство опубликовало информацию о работе маршрутов наземного общественного транспорта в городе.

Статистика комитета показывает, что общая протяженность 464 автобусных маршрутов составляет более 14 тыс.км. На этих маршрутах используется более пяти тыс. единиц транспортной техники. Маршрутная сесть ГУП "Горэлектротранс" составляет более 1 тыс. км, из которых 450 км приходится на трамвайные пути, а 600 км - на троллейбусные трассы. Для обслуживания 86 маршрутов используются более 500 трамваев и 573 троллейбуса.

Объём общей транспортной работы городских автобусов, троллейбусов и трамваев в год достигает почти 360 млн км.

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Фото: Piter.TV