Стало известно, где в Петербурге будут ловить лихачей с 11 по 17 марта

Больше всего комплексов было установлено в Выборгском, Приморском, Московском и Пушкинском районах.

Пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга опубликовала список адресов, где будут работать передвижные комплексы для фиксации превышения скорости на опасных участках дорог.

Согласно плану, мобильные камеры будут следить за нарушителями в 15 районах города в период с 11 по 17 марта.

Больше всего комплексов было установлено в Выборгском, Приморском, Московском и Пушкинском районах.

Ранее мы сообщили о том, что борот торговли Петербурга с регионами Крайнего Севера превысил 4 млрд рублей.

Фото: Pxhere; ВКонтакте / Комитет по информатизации и связи