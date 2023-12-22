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Стало известно, где в Петербурге будут ловить лихачей с 11 по 17 марта
Сегодня, 15:28
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lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, где в Петербурге будут ловить лихачей с 11 по 17 марта

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Больше всего комплексов было установлено в Выборгском, Приморском, Московском и Пушкинском районах.

Пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга опубликовала список адресов, где будут работать передвижные комплексы для фиксации превышения скорости на опасных участках дорог.

Согласно плану, мобильные камеры будут следить за нарушителями в 15 районах города в период с 11 по 17 марта.

Больше всего комплексов было установлено в Выборгском, Приморском, Московском и Пушкинском районах.

Ранее мы сообщили о том, что борот торговли Петербурга с регионами Крайнего Севера превысил 4 млрд рублей.

Фото:  Pxhere; ВКонтакте / Комитет по информатизации и связи

Теги: камеры видеофиксации, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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