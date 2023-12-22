Оборот торговли Петербурга с регионами Крайнего Севера превысил 4 млрд рублей

На здравоохранение, дорожно-транспортную инфраструктуру и ЖКХ пришлось 602 из 725 договоров.

Торговый оборот Санкт-Петербурга с арктическими регионами за первый месяц года превысил 4 млрд рублей, что почти на 38% больше, чем в январе прошлого года. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Смольного, ссылаясь на комитет по делам Арктики.

На здравоохранение, дорожно-транспортную инфраструктуру и ЖКХ пришлось 602 из 725 договоров. При этом поставка медицинских товаров и услуг является лидером по денежным соглашениям за месяц, превысив 1,8 млрд рублей. Количество контрактов с петербургскими предприятиями, специализирующимися на информатизации и связи, выросло с 56 до 92, почти вдвое больше, чем в прошлом году.

Самыми активными партнёрами остаются Республика Карелия, Мурманская и Архангельская области. На них приходится 70% заключённых соглашений на общую сумму 2,7 млрд рублей. Кроме того, были подписаны договоры на 653 млн рублей с Чукотским автономным округом и на 324 млн рублей с Красноярским краем. За январь 2024 года, 191 поставщик из Петербурга заключил 725 соглашений на общую сумму в 4,02 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в Смольном подвели итоги природоохранной деятельности за 2023 год.

Фото: Правительство Петербурга