В Смольном подвели итоги природоохранной деятельности за 2023 год

В марте 2023 года в Северной столице было подписано соглашение о сотрудничестве между профильными органами государственной власти Петербурга, Приволжских и Прладожских регионов, Калининградской области по сохранению и восстановлению Балтийской водной системы".

В Петербурге подвели итоги природоохранной деятельности за прошлый год. В последнее время расходы на эту сферу регулярно увеличивались – экологические вопросы стали одним из приоритетов городского правительства. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

Как отметил губернатор города Александр Беглов, в марте 2023 года в Северной столице было подписано соглашение о сотрудничестве между профильными органами государственной власти Петербурга, Приволжских и Прладожских регионов, Калининградской области по сохранению и восстановлению Балтийской водной системы".



Так, например, в прошлом году была завершена расчистка русла Карповки, прошла ликвидация свалки на территории заказника "Озеро Щучье" и был осуществлен первый этап расчистки реки Новой. В настоящее время в Петербурге проходят процесс очистки 99,8% стоков. Кроме того, был обновлён природоохранный флот – закуплены пять новых судов и построены три шаланды.

Ранее мы сообщили о том, что в 2024 году в Петербурге планируют запустить движение по 13 новым автомагистралям.

Фото: Правительство Петербурга