В 2024 году в Петербурге планируют запустить движение по 13 новым автомагистралям

В эксплуатацию введут 7 объектов, на 6 намерены открыть рабочее движение.

В Петербурге в 2024 году планируют запустить движение по 13 новым автомагистралям. Их общая протяженность составит 22 км. Об этом информирует пресс-служба Смольного 14 февраля.

В эксплуатацию введут 7 объектов, на 6 намерены открыть рабочее движение.

Продолжаем масштабную работу по развитию инфраструктуры Кронштадта, где создается туристско-рекреационный кластер "Остров фортов". В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" завершим строительство Московско-Дунайской развязки и реконструкцию Петрозаводского шоссе. Александр Беглов, губернатор Петербурга

В Кронштадте завершатся основные работы на 4 объектах улично-дорожной сети. Закончат реконструкцию 850-метрового участка Цитадельского шоссе от улицы Гидростроителей до улицы Литке с подключением к Комплексу защитных сооружений (КЗС) от наводнений. Помимо этого, достроят Цитадельское шоссе от Цитадельской дороги до улицы Адмирала Грейга.

На Московско-Дунайской развязке и Петрозаводском шоссе планируют завершить основные строительно-монтажные работы. Кроме того, откроются 2 участка Колпинского шоссе: от КАДа Софийской улицы до перекрестка улиц Фидерной и Танкистов, от автодороги М-10 "Россия" до Софийской улицы. Их расширят до четырех полос.

В Невском районе станет доступной Русановская улица. В створе Сердобольской улицы в Приморском районе появятся новый мост через Черную речку и подземный пешеходный переход около "Лахта Центра".

Подземный переход возведут и под площадью Академика Лихачева у Биржевого моста. Это позволит создать безопасный маршрут для пешеходов от Тучкова Моста до Кронверкской набережной.

До конца года намерены построить 5 новых магистралей протяженностью 7 км на намывных территориях Васильевского острова.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге до 2029 года в развитие транспортной системы намерены вложить 2 трлн рублей.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)