В Петербурге до 2029 года в развитие транспортной системы намерены вложить 2 трлн рублей

Речь идет об обновленном проекте программы "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга", включающей метро и наземный общественный транспорт.

В Петербурге в развитие транспортной системы хотят вложить 2 трлн рублей до 2029 года. Речь идет об обновленном проекте программы "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга", включающей метро и наземный общественный транспорт. Об этом 14 февраля пишет "Фонтанка".

Из этой суммы порядка 1,7 трлн рублей – средства из городского бюджета, 6 млрд рублей – из федеральной казны и 300 млн составляют внебюджетные деньги. По данным комитета по транспорту Петербурга, причин введения программы несколько: медленное движение транспорта, строительство дорог, не успевающее за жилыми кварталами, развитие метро, которое не синхронизировано с развитием промышленных зон и жилищным строительством и другие.

Кроме того, отмечается, что проект подразумевает возведение Большого Смоленского моста и Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Намерены построить и 7 станций метро. Это позволит увеличить длину подземки почти до 134 км.

Около 128 млрд рублей направят на ремонт трамваев и троллейбусов. Помимо этого, будут реконструированы их контактные сети.

Программа включает и работу с велодорожками. До конца 2030 года планируется создать более 500 новых веломаршрутов.

Ранее на Piter.TV: до конца 2028 года в Петербурге модернизируют трамвайное сообщение между станциями метро.

Фото: Piter.TV