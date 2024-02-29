Госэкспертиза дала зелёный свет всем этапам ШМСД в Петербурге

Широтная магистраль получила финальные согласования для стройки.

Государственная экспертиза одобрила проектно-сметную документацию по всем этапам Широтной магистрали скоростного движения в Санкт-Петербурге, что позволяет перейти к реализации ключевых участков трассы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на документацию по строительству этапа 4.2.1 ШМСД. Таким образом, проект получил последние обязательные согласования, необходимые для продолжения работ. Этап 4.2.1 протяжённостью около 4 километров пройдет по территории Невского и Красногвардейского районов. Он соединит транспортный узел у Ладожского вокзала на пересечении с Союзным проспектом с границей города в районе улицы Коммуны.

С учетом плотной городской застройки участок будет выполнен в двухъярусном исполнении, что позволит снизить нагрузку на существующую инфраструктуру. Для защиты жилых кварталов предусмотрена установка 8,7 километра шумозащитных экранов высотой от 4 до 6 метров.

Ранее мы сообщили о том, что лоси из Нижне-Свирского заповедника продолжают кормиться на водоемах.

Фото: пресс-служба Смольного