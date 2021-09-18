Строительство второго этапа ШМСД разрешили в Петербурге от Витебского до Софийской

Дорога длиной почти два километра свяжет Витебский проспект с Софийской улицей.

Проект Широтной магистрали скоростного движения в Санкт-Петербурге вышел на новый этап реализации. Госстройнадзор оформил разрешительную документацию на строительство второго участка трассы. Информация об этом поступила из пресс-службы Смольного.

Протяженность нового отрезка составит 1,99 километра. Магистраль проляжет от Витебского проспекта до Софийской улицы. На этом участке организуют шесть полос для движения транспорта. Трасса пересечет железнодорожные пути Витебского направления в районе станции "Воздухоплавательный парк", а также Бухарестскую улицу и пути станции Волковская.

Губернатор Александр Беглов отметил важность проекта для развития города. По его словам, ШМСД станет элементом современной и удобной транспортной инфраструктуры. Новая магистраль позволит автомобилистам экономить время в пути, повысит мобильность жителей и усилит эффективность экономических и логистических связей в агломерации.

Для реализации второго этапа подрядчику предстоит выполнить масштабный объем работ. Специалисты возведут более 200 опор и обустроят свыше 600 свай. Также необходимо установить шумозащитные экраны общей протяженностью около 2,5 тысячи метров, защитные ограждения и автоматизированные системы управления движением. Завершающей стадией станет монтаж наружного освещения. Полное завершение строительства всех этапов Широтной магистрали намечено на 2031 год. После ввода в эксплуатацию разрешенная скорость движения по ней составит до 120 километров в час. Ожидаемая пропускная способность новой дороги достигнет 100 тысяч автомобилей в сутки.

\Фото: пресс-служба Смольного