В Петербурге взносы на капремонт могут вырасти на 4%

В Смольном обсуждают индексацию взносов на капремонт. Об этом пишет "Фонтанка", ссылаясь на главу жилищного комитета Олега Зотова.
Эта тема сейчас прорабатывается. Полагаю, что в настоящее время говорить о росте преждевременно. Но вопрос индексации с учетом роста цен порядка 4% обсуждается. Но пока окончательного ответа нет.
Олег Зотов, глава жилищного комитета Петербурга
Кроме того, чиновник сообщил, что "экономически обоснованным" станет повышение в четыре раза – до 38 рублей, однако есть ряд препятствий. К примеру, нехватка подрядчиков – власти не смогут потратить собранную сумму.
Ранее на Piter.TV: около 4 млрд рублей выделит Смольный на модернизацию петербургских больниц.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все