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В Петербурге взносы на капремонт могут вырасти на 4%
Сегодня, 19:10
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В Петербурге взносы на капремонт могут вырасти на 4%

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"Экономически обоснованным" станет повышение в четыре раза – до 38 рублей.

В Смольном обсуждают индексацию взносов на капремонт. Об этом пишет "Фонтанка", ссылаясь на главу жилищного комитета Олега Зотова.

Эта тема сейчас прорабатывается. Полагаю, что в настоящее время говорить о росте преждевременно. Но вопрос индексации с учетом роста цен порядка 4% обсуждается. Но пока окончательного ответа нет.

Олег Зотов, глава жилищного комитета Петербурга

Кроме того, чиновник сообщил, что "экономически обоснованным" станет повышение в четыре раза – до 38 рублей, однако есть ряд препятствий. К примеру, нехватка подрядчиков – власти не смогут потратить собранную сумму.

Ранее на Piter.TV: около 4 млрд рублей выделит Смольный на модернизацию петербургских больниц.

Фото: Piter.TV

Теги: взнос за капремонт, олег зотов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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