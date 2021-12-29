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В Смольном пообещали максимально очистить дворы Петербурга от снега
Сегодня, 15:10
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В Смольном пообещали максимально очистить дворы Петербурга от снега

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Работу пообещали проводить непрерывно.

Коммунальные службы призвали за выходные убрать весь снег во дворах Петербурга. Об этом сообщил председатель жилищного комитета Олег Зотов.

 Перед дворниками и операторами спецтехники поставили задачу непрерывно убирать от снега подходы к подъездам, сугробы во внутриквартальных проездах и проходах, обрабатывать дорожки противогололедными покрытиями. 

Петербуржцам напомнили  о гололедице в Петербурге 29 января. В МЧС по региону предупредили об ухудшении погоды в воскресенье, 30 января. Синоптики обещают снегопад и гололед. В связи с чем был объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Олег Зотов подчеркнул, что в условиях непогоды нельзя допустить образования наледи. Для решения вопросы он потребовал бросить все силы коммунальщиков. 

Ранее на Piter.tv: житель Северной столицы собрал портативную снегоуборочную машину.

Фото: Piter.tv

Теги: коммунальщики, олег зотов, снег, уборка города
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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