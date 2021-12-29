В Смольном пообещали максимально очистить дворы Петербурга от снега

Работу пообещали проводить непрерывно.

Коммунальные службы призвали за выходные убрать весь снег во дворах Петербурга. Об этом сообщил председатель жилищного комитета Олег Зотов.

Перед дворниками и операторами спецтехники поставили задачу непрерывно убирать от снега подходы к подъездам, сугробы во внутриквартальных проездах и проходах, обрабатывать дорожки противогололедными покрытиями.

Петербуржцам напомнили о гололедице в Петербурге 29 января. В МЧС по региону предупредили об ухудшении погоды в воскресенье, 30 января. Синоптики обещают снегопад и гололед. В связи с чем был объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Олег Зотов подчеркнул, что в условиях непогоды нельзя допустить образования наледи. Для решения вопросы он потребовал бросить все силы коммунальщиков.

Ранее на Piter.tv: житель Северной столицы собрал портативную снегоуборочную машину.

Фото: Piter.tv