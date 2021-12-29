Петербуржец собрал портативную снегоуборочную машину

Мужчина решил бороться со снегом своими силами.

Житель Выборгского района придумал, как быстро и эффективно убрать снег во дворе. Он решил соединить мопед и лопату, рассказали в "Peterburg2.ru".

По всей видимости, петербуржец решил не дожидаться помощи коммунальщиков и взял все в свои руки. Для уборки широких улиц такая портативная снегоуборочная машина вряд ли бы подошла, но двор, хотя бы у своей парадной, с помощью нее, вероятно, можно убрать.

В Смольном не отрицают, что в этом сезоне уборка снега оказалась некачественной. Виноваты оказались погода, пандемия и частные компании.

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