  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:05
198
nadezhda_sib Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец собрал портативную снегоуборочную машину

0 0

Мужчина решил бороться со снегом своими силами.

Житель Выборгского района придумал, как быстро и эффективно убрать снег во дворе. Он решил соединить мопед и лопату, рассказали в "Peterburg2.ru".

По всей видимости, петербуржец решил не дожидаться помощи коммунальщиков и взял все в свои руки. Для уборки широких улиц такая портативная снегоуборочная машина вряд ли бы подошла, но двор, хотя бы у своей парадной, с помощью нее, вероятно, можно убрать. 

В Смольном не отрицают, что в этом сезоне уборка снега оказалась некачественной. Виноваты оказались погода, пандемия и частные компании. 

Видео: ВКонтакте / Питер Решает

Теги: снегоуборочная машина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии