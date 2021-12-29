Дом-интернат ветеранов войны и труда получил от Смольного новогодние подарки

Дом-интернат получил от города сертификаты на снегоуборочную машину и уличную беседку.

На новогодних праздниках губернатор Петербурга Александр Беглов посетил дом-интернат ветеранов войны и труда №2, расположенный на Вязовой улице. Он поздравил 80 постояльцев (в их числе ветераны Великой Отечественной войны, блокадники и ветераны труда) с наступившим Новым годом и Рождеством Христовым. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В ходе встречи был организован концерт. Песни и стихи исполняли сами ветераны. Также на Новый год дом-интернат получил сертификаты на снегоуборочную машину и уличную беседку.

В прошлом году власти города благоустроили территорию дома-интерната, закупили тренажеры для лечебной физкультуры, а также обновили уличное освещение и оборудовали места отдыха.

Ранее губернатор рассказал ветеранам о мероприятиях, посвященных 79-летию прорыва блокады.

Фото: пресс-служба Смольного