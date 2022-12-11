  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:17
138
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Москве на Страстном бульваре столкнулись легковушка и снегоуборочная техника

0 0

Подробности инцидента уточняются.

В Москве на страстном бульваре столкнулись легковушка и снегоуборочная техника. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел утром 11 декабря. Легковой автомобиль на скорости влетел снегоуборочную машину. Момент ДТП попал на камеру наблюдения. На месте происшествия работают оперативные службы Москвы. Подробности инцидента уточняются. Информации о пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что сразу 7 автомобилей столкнулись на МКАД.

Видео: Telegram / Дептранс Москвы

Теги: дтп, легковушка, москва, снегоуборочная машина
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии