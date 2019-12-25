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Сразу 7 автомобилей столкнулись на МКАД
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Сразу 7 автомобилей столкнулись на МКАД

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Утром на участке перекрывали 4 из 5-ти полос. Данные о пострадавших уточняются.

Утром четверга, 8 декабря, на МКАД произошла крупная авария. На внутренней стороне трассы столкнулись одновременно 7 машин. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на столичный дептранс.

ДТП произошло прямо перед пересечением со Сколковским шоссе на 52-ом километре трассы. Движение там удалось восстановить к 10 утра, до этого времени были перекрыты 4 полосы из 5-ти.

Сейчас в причинах аварии разбираются московские оперативные службы. Они выясняют обстоятельства аварии, данные о пострадавших также уточняются. 

Ранее стали известны подробности о состоянии пострадавших в ДТП на севере Москвы.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Теги: автомобили, дтп, мкад, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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