Сразу 7 автомобилей столкнулись на МКАД

Утром на участке перекрывали 4 из 5-ти полос. Данные о пострадавших уточняются.

Утром четверга, 8 декабря, на МКАД произошла крупная авария. На внутренней стороне трассы столкнулись одновременно 7 машин. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на столичный дептранс.

ДТП произошло прямо перед пересечением со Сколковским шоссе на 52-ом километре трассы. Движение там удалось восстановить к 10 утра, до этого времени были перекрыты 4 полосы из 5-ти.

Сейчас в причинах аварии разбираются московские оперативные службы. Они выясняют обстоятельства аварии, данные о пострадавших также уточняются.

Ранее стали известны подробности о состоянии пострадавших в ДТП на севере Москвы.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно