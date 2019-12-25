Стали известны подробности о состоянии пострадавших в ДТП на севере Москвы

Число пострадавших увеличилось с двух до пяти, включая одного водителя.

Граждане, пострадавшие в аварии с маршруткой и двумя иномарками на Ленинградском проспекте в российской столице были госпитализированы в Боткинскую и Первую городскую больницы. Об этом сообщил телеканал "360".

У двух доставленных в больницу пассажирок диагностированы черепно-мозговые травмы, ушибы конечностей и перелом носов. Кроме того, одна из женщин получила травму губы.

Напомним, что столкновение BMW X3, Opel и микроавтобуса Ford Transit произошло в среду, 7 декабря. Изначально сообщалось о двоих пострадавших, однако позже было установлено, что травмы получили водитель и четыре пассажира маршрутки. По факту произошедшего проводится проверка.

Фото: Telegram / 112