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Стали известны подробности о состоянии пострадавших в ДТП на севере Москвы
Сегодня, 13:08
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Стали известны подробности о состоянии пострадавших в ДТП на севере Москвы

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Число пострадавших увеличилось с двух до пяти, включая одного водителя.

Граждане, пострадавшие в аварии с маршруткой и двумя иномарками на Ленинградском проспекте в российской столице были госпитализированы в Боткинскую и Первую городскую больницы. Об этом сообщил телеканал "360". 

У двух доставленных в больницу пассажирок диагностированы черепно-мозговые травмы, ушибы конечностей и перелом носов. Кроме того, одна из женщин получила травму губы. 

Напомним, что столкновение BMW X3, Opel и микроавтобуса Ford Transit произошло в среду, 7 декабря. Изначально сообщалось о двоих пострадавших, однако позже было установлено, что травмы получили водитель и четыре пассажира маршрутки. По факту произошедшего проводится проверка. 

Фото: Telegram / 112

Теги: дтп, москва, новости росии, пострадавшие
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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