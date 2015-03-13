На севере Москвы в ДТП с маршруткой пострадали два человека

Авария произошла по Ленинградскому проспекту.

На севере российской столицы в ДТП с маршруткой пострадали два человека. Соответствующее заявление журналистам сделали представители региональных экстренных ведомств. Специалисты пояснили, что автомобильная авария с общественным транспортом зафиксировала около 66 дома по Ленинградскому проспекту. Информацию подтвердили сотрудники правоохранительных органов по Москве. Согласно предварительным сведениям, столкнулись две машины, включая микроавтобус. На месте инцидента работали бригады скорой помощи и ГИБДД. В настоящее время причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Произошла авария с участием двух легковых машин и маршрутки. Пострадали два человека. пресс-служба экстренных служб по городу

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Фото и видео: Telegram / 112