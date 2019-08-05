В Петербурге подорожает проезд по платным дорогам в 2023 году

Стоимость вырастет до 7 рублей за км в зависимости от ТС.

В Петербурге вырастут цены на проезд по региональным платным дорогам в 2023 году. Власти города уже утвердили повышение стоимости: Беглов подписал соответствующее постановление 5 декабря.

Для 1-го класса ТС установят таксу в 19 рублей за 1 км, или на 1 рубль больше, чем в этом году. Для легковушек (категория 2) цена увеличится на 3 рубля за километр и составит 34 рубля. Водители 3-й категории — тяжёлые грузовики — заплатят 53 рубля за 1 км (+4 рубля), а седельных тягачей, автопоездов и других ТС категории 4 — 88 рублей (+7 рублей).

Проезд оплачивать можно наличными, картой или по транспондеру.

Напомним, что в ГИБДД предупредили петербуржцев об опасности на дорогах из-за снегопада. Во время поездок в связи с погодой велика вероятность возникновения ДТП.

Ранее более 80 дачных дорог отремонтируют за 1,3 млрд рублей в Петербурге и Ленобласти. В перечень включили 85 дорог, среди них 21 региональная и 64 муниципальных.

Фото: Piter.tv

