МВД рассказало о схеме мошенников с якобы ошибкой оплаты

В МВД призывают не называть неизвестным коды из СМС, кем бы они ни представлялись.

На российской территории мошенники внедряют схему обмана с якобы ошибкой оплаты заказа. Криминальная схема позволяет злоумышленникам выманивать у граждан данные их банковской карты или коды из СМС-сообщений. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на материалы, распространенные правоохранительными органами.

В документах говорится о том, что сначала человеку звонит неизвестный. Он представляется работником службы доставки. Далее аферист сообщает, что неожиданно произошла ошибка с оплатой за сделанный заказ. Он призывает жертву обмана оформить возврат. Для этого абонент просит назвать данные банковской карты или код из СМС. Если человек называет эти сведения, то в результате просто лишается денежных средств.

В МВД рассказали, как мошенники убеждают ставить вредоносные приложения.

Фото: Piter.tv