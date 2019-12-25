МВД рассказало о схеме мошенников с якобы ошибкой оплаты

На российской территории мошенники внедряют схему обмана с якобы ошибкой оплаты заказа. Криминальная схема позволяет злоумышленникам выманивать у граждан данные их банковской карты или коды из СМС-сообщений. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на материалы, распространенные правоохранительными органами.
В документах говорится о том, что сначала человеку звонит неизвестный. Он представляется работником службы доставки. Далее аферист сообщает, что неожиданно произошла ошибка с оплатой за сделанный заказ. Он призывает жертву обмана оформить возврат. Для этого абонент просит назвать данные банковской карты или код из СМС. Если человек называет эти сведения, то в результате просто лишается денежных средств.
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Фото: Piter.tv
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