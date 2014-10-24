В ГИБДД предупредили петербуржцев об опасности на дорогах из-за снегопада

Во время поездок в связи с погодой велика вероятность возникновения ДТП.

В связи с обильным снегопадом, на дорогах Северной столицы в разы увеличивается вероятность ДТП. Как сообщили в ВК-сообществе Управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, водителям необходимо проявлять особую осторожность за рулём.

Так, автолюбители ни в коем случае не должны забывать о соблюдении скоростного режима и особенно аккуратно выполнять манёвры на скользкой дороге.

Кроме того, во время уборки улиц от снега инспекторы не рекомендуют парковать авто на обочинах.

Ранее синоптик пообещал интенсивный снег в Петербурге 6 декабря.

Фото: Piter.TV