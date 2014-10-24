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В ГИБДД предупредили петербуржцев об опасности на дорогах из-за снегопада
Сегодня, 13:16
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В ГИБДД предупредили петербуржцев об опасности на дорогах из-за снегопада

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Во время поездок в связи с погодой велика вероятность возникновения ДТП.

В связи с обильным снегопадом, на дорогах Северной столицы в разы увеличивается вероятность ДТП. Как сообщили в ВК-сообществе Управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, водителям необходимо проявлять особую осторожность за рулём. 

Так, автолюбители ни в коем случае не должны забывать о соблюдении скоростного режима и особенно аккуратно выполнять манёвры на скользкой дороге. 

Кроме того, во время уборки улиц от снега инспекторы не рекомендуют парковать авто на обочинах. 

Ранее синоптик пообещал интенсивный снег в Петербурге 6 декабря.

Фото: Piter.TV

Теги: гибдд, дороги, санкт-петербург, снегопад
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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