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Синоптик пообещал интенсивный снег в Петербурге 6 декабря
Сегодня, 10:39
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Синоптик пообещал интенсивный снег в Петербурге 6 декабря

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Как отметил Александр Колесов, в течение дня температура в городе будет расти под влиянием атмосферного фронта.

Во вторник, 6 декабря, на территории Петербурга и Ленобласти ожидается выпадение интенсивного снега на фоне приближения атмосферного фронта. Об этом сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов на своём telegram-канале. 

По данным специалиста, столбик термометра минувшей ночью максимально опускался до -7 градусов. Днем температура пойдёт вверх: одновременно с этим придут и осадки, которые на данный момент приближаются с юго-запада к Сосновому Бору и вскоре пройдут через Карельский перешеек.

Больше всего снега Колесов прогнозирует на севере – в Курортном районе и в Зеленогорске. Прирост снежного покрова, по расчётам синоптика, составит от 6 до 8 см. 

Ранее мы сообщили о том, что Петербург 6 декабря окажется на периферии североатлантического циклона "Анника"

Фото: Piter.TV

Теги: осадки, санкт-петербург, синоптик, снег
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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