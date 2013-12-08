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Петербург 6 декабря окажется на периферии североатлантического циклона "Анника"
Сегодня, 8:02
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербург 6 декабря окажется на периферии североатлантического циклона "Анника"

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Он сформирует облачную погоду, пройдёт снег. 

Во вторник, 6 декабря, Петербург окажется на периферии североатлантического циклона "Анника" ("Annika"). Выходя своим центром на север Скандинавии, он сформирует облачную погоду, пройдёт снег. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 6 декабря в Петербурге -3…-5 градусов, по Ленобласти -2…-7 градусов. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и, после долгого перерыва, вернётся в норму, составив 760 мм рт. ст.

В среду снова пройдёт снег и станет чуть теплее.

Фото: Piter.tv

Теги: декабрь, погода, снег
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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