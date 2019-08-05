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Более 80 дачных дорог отремонтируют за 1,3 млрд рублей в Петербурге и Ленобласти
Вчера, 20:22
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Более 80 дачных дорог отремонтируют за 1,3 млрд рублей в Петербурге и Ленобласти

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В перечень включили 85 дорог, среди них 21 региональная и 64 муниципальных.

Стало известно, что в Ленобласти начнется ремонт подъездных дорог к садоводствам в 2023 году. Об этом во вторник, 6 декабря, рассказали в дорожном комитете Ленобласти. 

В перечень включили 85 дорог, среди них 21 региональная и 64 муниципальных. В администрации уточнили, что первые будет делать "Ленавтодор", вторые — муниципалы с помощью областной субсидии.

Первыми в ремонт пойдут дороги, которые ведут к большему количеству зарегистрированных участков. Весной представят планы ремонта на лето.

Фото: Piter.tv

Теги: дороги, ленобласть, ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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