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Автобус столкнулся со снегоуборочной машиной на трассе "Кола"
Сегодня, 16:54
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Автобус столкнулся со снегоуборочной машиной на трассе "Кола"

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В результате ДТП никто не пострадал.

На 47 км трассы "Кола" 12 декабря днём произошло попутное столкновение снегоуборочной машины и автобуса. Об этом сообщила Аварийно-спасательная служба Ленинградской области.

На место происшествия на Мурманское шоссе выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург. Спасатели провели отключение АКБ автомобилей.

В результате ДТП никто не пострадал.

На Выборгском шоссе случилось тройное ДТП с пострадавшей. Пассажирку иномарки BMW доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области

Теги: снегоуборочная машина, трасса кола
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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