Автобус столкнулся со снегоуборочной машиной на трассе "Кола"

В результате ДТП никто не пострадал.

На 47 км трассы "Кола" 12 декабря днём произошло попутное столкновение снегоуборочной машины и автобуса. Об этом сообщила Аварийно-спасательная служба Ленинградской области.

На место происшествия на Мурманское шоссе выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург. Спасатели провели отключение АКБ автомобилей.

В результате ДТП никто не пострадал.

На Выборгском шоссе случилось тройное ДТП с пострадавшей. Пассажирку иномарки BMW доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области