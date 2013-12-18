Автобус столкнулся со снегоуборочной машиной на трассе "Кола"

На 47 км трассы "Кола" 12 декабря днём произошло попутное столкновение снегоуборочной машины и автобуса. Об этом сообщила Аварийно-спасательная служба Ленинградской области.
На место происшествия на Мурманское шоссе выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург. Спасатели провели отключение АКБ автомобилей.
В результате ДТП никто не пострадал.
На Выборгском шоссе случилось тройное ДТП с пострадавшей. Пассажирку иномарки BMW доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.
Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области
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