На Выборгском шоссе случилось тройное ДТП с пострадавшей

Предполагается, что причиной столкновения стал гололёд.

Утром во вторник, 12 декабря, на Выборгском шоссе случилась смертельная авария. В результате столкновения трёх авто пострадала женщина. Об этом пишет spb.aif.ru.

ДТП случилось на 37-ом км трассы: предполагается, что причиной столкновения стал гололёд. На место прибыли сотрудники ДПС и медики скорой помощи.

Пассажирку иномарки BMW доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что на Заневском проспекте также столкнулись три машины. В результате и Mitsubishi сломал ограждение и светофор: 40-летний водитель японской иномарки доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.

Фото: Piter.TV