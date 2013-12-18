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На Выборгском шоссе случилось тройное ДТП с пострадавшей
Сегодня, 16:44
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На Выборгском шоссе случилось тройное ДТП с пострадавшей

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Предполагается, что причиной столкновения стал гололёд.

Утром во вторник, 12 декабря, на Выборгском шоссе случилась смертельная авария. В результате столкновения трёх авто пострадала женщина. Об этом пишет spb.aif.ru.

ДТП случилось на 37-ом км трассы: предполагается, что причиной столкновения стал гололёд. На место прибыли сотрудники ДПС и медики скорой помощи.

Пассажирку иномарки BMW доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что на Заневском проспекте также столкнулись три машины.  В результате и Mitsubishi сломал ограждение и светофор: 40-летний водитель японской иномарки доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, ДТП, Новости СПб,

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